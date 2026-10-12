Tấm gương Mai Thị Nương - Ngọn lửa niềm tin cho thế hệ hôm nay

Chân dung Mai Thị Nương. Ảnh do gia đình cung cấp

Chị Mai Thị Nương sinh năm 1938 tại xã Vĩnh Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang (cũ), nay là xã Long Thạnh, tỉnh An Giang. Chị sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống yêu nước. Gia đình chị nuôi giấu cán bộ cách mạng hoạt động.

Là con út trong gia đình, sống trên mảnh đất khốc liệt của chiến tranh, từ nhỏ, chị Mai Thị Nương chứng kiến biết bao tội ác của giặc ngoại xâm và bè lũ bán nước đối với nhân dân ta. Năm 14 tuổi, chị giấu cha mẹ, anh chị tham gia hoạt động cách mạng. Thường xuyên tiếp xúc với cán bộ lui tới gia đình, chị được đồng chí Nguyễn Văn Bớt (Tư Thắng) giao làm đội viên quân báo và tổ chức gọi bí danh Hồng Hạnh từ đó.

Được giao nhiệm vụ, chị Mai Thị Nương thường xuyên nắm tình hình bọn địch đi càn để kịp thời báo cáo cho cán bộ và cơ sở cách mạng. Chị được đồng chí Lê Văn Vĩnh (Ba Trấn) - Bí thư xã Thạnh Hòa giao nhiệm vụ canh gác cho cán bộ hội họp và đưa thư, tài liệu… Nhiệm vụ nào chị cũng hoàn thành xuất sắc.

Hằng đêm, đợi cả nhà ngủ say, Hồng Hạnh lấy mền phủ lên chiếc gối dài giả như người đang nằm ngủ rồi xuống bến lấy xuồng một mình xuôi ngược trên dòng sông Cái Bé. Nhiều lần gặp dông gió hoặc địch biệt kích, chị bình tĩnh, khôn khéo vượt qua lưới giặc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tháng 6/1958, chị được kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam). Chị được tổ chức phân công, chịu trách nhiệm tổ chức một đội vũ trang diệt ác bí mật ở đồn Cò Tuất. Thực hiện chủ trương của chi bộ, chị tổ chức vũ trang diệt ác, cho những tên tề điệp ác ôn ăn nhậu, rồi bắt cóc đem ra ngoài hỏi tội. Tên nào có nhiều nợ máu thì phải đền tội như tên ác ôn Nước và một số tên khác, còn tên nào ít nợ máu thì giáo dục, răn đe rồi thả, từ đó địch bớt hung hăng, lộng hành.

Đầu năm 1959, một hôm trên đường đi công tác từ ấp Thạnh Bình qua Sóc Mò Om, về kênh Cai Chương, Hồng Hạnh bị địch phục kích bắt giữ. Chúng đem chị về Kiên Bình để điều tra. Chị khôn khéo một mực không khai, chị nói với bọn chúng là chị bị gia đình ép gả lấy chồng nên phải trốn nhà đi. Trước thái độ bình tĩnh, cứng cỏi trước sau như một của chị, bọn địch phải thả chị về.

Sau lần bị bắt đó, tổ chức quyết định rút Hồng Hạnh vào hoạt động bí mật. Chị được phân công trực tiếp phụ trách đội vũ trang diệt ác với chức vụ đội trưởng đội vũ trang kiêm Bí thư Chi đoàn xã Thạnh Hòa. Với cương vị mới, chị tích cực hoạt động để đáp lại niềm tin của Đảng, của tổ chức.

Đầu tháng 9/1960, trong lúc chị đang cùng với đội vũ trang họp bàn kế hoạch tổ chức diệt ác thì bị bọn biệt kích do tên Võ Văn Sang cầm đầu bí mật bao vây và bất ngờ ập vào nơi đang họp. Hồng Hạnh cùng đội vũ trang đánh trả quyết liệt bằng lựu đạn và vũ khí thô sơ, làm cho 2 tên địch bị thương. Biết lực lượng và vũ khí của ta không đủ chống cự lại địch, Hồng Hạnh ra lệnh cho đồng đội rút lui, còn chị chạy ra đồng đánh lạc hướng. Bọn địch phát hiện chị, bèn lo đuổi bắt nên toàn bộ đồng đội rút lui an toàn. Hồng Hạnh bị địch bắt sống.

Xã đoàn Giồng Riềng tổ chức lễ kết nạp đoàn viên Mai Thị Nương năm 2026.

Sau khi bị bắt, Hồng Hạnh được chúng đưa về Chi khu Kiên Bình và giam trong hầm tối. Hôm sau, chúng bắt đầu khai thác chị. Lúc đầu, chúng dùng thủ đoạn dụ dỗ hòng để chị khai báo nhưng vẫn không nhận được lời từ chị. Chúng tức giận đấm đá, đổ nước xà phòng lên người của chị, kẹp điện, rồi treo chị lên cho “đi máy bay”... Sau hơn một tháng tra tấn, nhục hình, địch không khai thác được gì ở chị. Trước thái độ bình tĩnh, kiên cường của Hồng Hạnh, địch biết sẽ không thể nào lay chuyển được tinh thần người cộng sản.

Ngày 12/10/1960, địch đưa chị Hồng Hạnh đến đồn cảnh sát Chi khu Kiên Bình, dùng nhiều thủ đoạn tra tấn dã man, dụ dỗ nhằm buộc chị khai báo và phản bội cách mạng. Dù chịu nhiều đau đớn, chị vẫn kiên quyết giữ vững khí tiết, khẳng định lòng trung thành với Đảng, với nhân dân và Tổ quốc. Trước những lời dụ dỗ hứa hẹn của tên ác ôn Võ Văn Sang và bọn địch, chị thẳng thắn bác bỏ, nêu cao tinh thần bất khuất của người chiến sĩ cách mạng và hô vang khẩu hiệu: “Hồ Chí Minh muôn năm, Đảng Lao động Việt Nam muôn năm!”. Ý chí kiên cường của chị khiến kẻ địch vừa khiếp sợ vừa khâm phục.

Chị Mai Thị Nương hy sinh anh dũng trên mảnh đất quê hương Giồng Riềng, nhưng bọn giặc hèn hạ đã thủ tiêu mất xác chị. Nhân dân trong vùng và các vùng lân cận vô cùng căm phẫn chúng. Ai cũng xúc động, thương tiếc và kính phục chị Mai Thị Nương - một người trung hiếu, đảng viên kiên trung, tiết liệt.

Sự hy sinh của chị Mai Thị Nương cho thấy tội ác của quân xâm lược và bè lũ tay sai đối với nhân dân ta. Chúng tưởng rằng bạo lực có thể khuất phục dân ta, nhưng chính những tội ác ấy càng thổi bùng ngọn lửa đấu tranh cách mạng. Hàng loạt các cuộc đấu tranh liên tiếp nổ ra, đồng bào, đồng chí của Hồng Hạnh ở huyện Giồng Riềng và Kiên Giang đã trả thù cho chị. Đại đội ác ôn của tên Võ Văn Sang đền tội sau đó không lâu trước mũi súng của nhân dân Giồng Riềng và Tiểu đoàn 207 của ta.

Chị Mai Thị Nương là hiện thân truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, là tấm gương sáng cho thế hệ sau noi theo. Chị được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân ngày 20/12/1994.