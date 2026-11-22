Chị Lê Thị Tiên Lý chăm sóc đàn bò.

Trước đây, cuộc sống của gia đình chị Lê Thị Tiên Lý gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn sản xuất, thiếu kinh nghiệm phát triển kinh tế và chưa tìm được hướng đi phù hợp. Thu nhập chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, phụ thuộc vào điều kiện thời tiết nên kinh tế gia đình vẫn thuộc hộ nghèo của thôn. Tuy nhiên, thay vì trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, vợ chồng chị đã chủ động tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm, lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế để từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Bước ngoặt đến vào đầu năm 2026 khi gia đình chị được tiếp cận với nguồn vốn vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn phát triển sản xuất, với số tiền 200 triệu đồng. Ngoài ra, chị được tham gia các lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi do xã tổ chức và học hỏi thêm kinh nghiệm từ bà con lối xóm. Có vốn, có kiến thức vợ chồng chị mạnh dạn đầu tư xây dựng 2 khu chuồng trại chăn nuôi lợn thịt. Trải qua quá trình chăn nuôi với không ít khó khăn nhưng với lòng quyết tâm, niềm đam mê và có kiến thức chăn nuôi thú y, được tập huấn khoa học kỹ thuật, cách chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh trong chăn nuôi, nên mô hình chăn nuôi của gia đình chị phát triển ngày càng ổn định. Chị Lê Thị Tiên Lý, chia sẻ: “Để đàn lợn khỏe mạnh, phát triển tốt cần chú trọng về chất lượng con giống, kỹ thuật chăn nuôi và công tác phòng chống dịch bệnh. Để có nguồn thức ăn đảm bảo, tiết kiệm tôi luôn lựa chọn nguồn hàng có uy tín và kết hợp với hoa màu (ngô, khoai, sắn...) từ gia đình sản xuất được".

Sau nửa năm chăm sóc lứa lợn đầu tiên, gia đình chị thu được gần 60 triệu đồng. Có vốn, gia đình chị tiếp tục mở rộng chuồng trại chăn nuôi lợn quy mô 50 con và đầu tư 2 con bò cái sinh sản để đa dạng nguồn thu. Ngoài ra, gia đình chị còn trồng thêm gần 0,5ha keo, diện tích rừng keo được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm sinh trưởng tốt và cho giá trị kinh tế cao sau mỗi chu kỳ khai thác. Tận dụng dưới tán rừng, gia đình chị chăn nuôi thêm gà, ngan. Những lúc thời gian nông nhàn, vợ chồng chị còn tham gia nghề xây dựng, buôn bán thêm một số mặt hàng gia dụng để phục vụ bà con trong thôn.

Trưởng thôn Xuân Cao Vi Xuân Thủy cho biết: “Gia đình chị Lê Thị Tiên Lý là tấm gương tiên phong về ý chí tự lực vươn lên. Từ một hộ nghèo thiếu thốn đủ bề, anh chị đã biết sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay để phát triển kinh tế gia đình, năm 2026 gia đình chị đã viết đơn tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo”.