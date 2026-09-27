Tạm gỡ biển báo khoảng cách trên cầu Nhật Tân trong ngày đầu thí điểm

Bắt đầu từ sáng nay (27/9), phương án thí điểm tổ chức giao thông mới trên cầu Nhật Tân chính thức được triển khai. Việc tổ chức giao thông mới được thực hiện đồng thời theo cả hai chiều qua cầu.

Cụ thể, tốc độ tối đa cho phép trên làn số 1, làn dành cho ô tô sát dải phân cách giữa, giảm từ 90km/h xuống 80km/h ở cả hai chiều. Tốc độ tối đa trên làn số 2 và làn số 3, dành cho ô tô, được giữ nguyên ở mức 80km/h. Làn số 4 dành cho xe máy và xe đạp tiếp tục áp dụng tốc độ tối đa 40km/h.

Cùng với việc điều chỉnh tốc độ, hệ thống biển báo và vạch sơn xác định khoảng cách giữa các xe được bổ sung trên tuyến. Đây là điểm dễ nhận thấy đối với người tham gia giao thông khi qua cầu trong ngày đầu phương án mới được áp dụng. Việc này nhằm tăng cường an toàn giao thông, hạn chế nguy cơ xảy ra các vụ va chạm liên hoàn khi phương tiện lưu thông với tốc độ cao.

Việc thí điểm phương án mới được thực hiện trong 6 tháng, từ ngày 27/9/2026 đến hết ngày 27/3/2027.

Biển báo tốc độ tối đa cho phép trên cầu Nhật Tân sau khi điều chỉnh thí điểm.

Biển báo tốc độ và khoảng cách được lắp trên cầu Nhật Tân.

Anh Nguyễn Bằng (trú tại xã Đông Anh, Hà Nội) cho biết, bản thân làm việc tại khu vực Hoàn Kiếm nên hàng ngày anh đều phải di chuyển qua cầu Nhật Tân. Những ngày qua khi tuyến này được điều chỉnh giảm tốc độ và có thêm vạch sơn cùng biển báo khoảng cách, không ít tài xế ô tô trong đó có anh mang tâm lý khá lo lắng về việc di chuyển sao cho đúng quy định. Như trưa nay (27/9), anh phải mất gần 20 phút để đi từ đoạn cuối đường Võ Nguyễn Giáp lên cầu Nhật Tân do hàng dài ô tô nối đuôi nhau di chuyển chậm, giữ khoảng cách với xe phía trước.

Cũng với tâm lý trên, chị Anh Thư (trú tại xã Đông Anh, Hà Nội) cho rằng, việc có vạch xác định khoảng cách giúp tài xế dễ hình dung hơn về khoảng cách cần duy trì. Tuy nhiên, vào những thời điểm lượng phương tiện tăng cao, việc cùng lúc giảm tốc và giữ khoảng cách có thể khiến dòng xe di chuyển chậm hơn.

“Đi chậm hơn thì cảm giác an toàn hơn, nhất là khi xe phía trước phanh gấp. Nhưng nếu vào giờ cao điểm, lượng xe đông, tất cả cùng phải giữ khoảng cách thì tôi cũng lo tốc độ lưu thông sẽ giảm, dễ xảy ra ùn ứ”, chị Thư nói.

Hàng dài ô tô nối đuôi nhau di chuyển chậm lên cầu Nhật Tân vào thời điểm trưa 27/9.

Tốc độ của từng xe để lên cầu là khá thấp.

Các phương tiện lưu thông trên cầu Nhật Tân theo hướng ra ngoại thành.

Đến khoảng 16h chiều cùng ngày, hệ thống biển báo khoảng cách an toàn trên cầu Nhật Tân bất ngờ được gỡ bỏ.

Nói về việc trên, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đơn vị đã tiến hành tạm thời thu hồi lại biển để tiếp tục tuyên truyền cho người tham gia giao thông hiểu bởi người dân đang sợ bị xử phạt vi phạm giao thông.

Biển báo khoảng cách trên cầu Nhật Tân được tạm thu hồi.

Cùng với đó, Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định, các biển báo mới trên cầu Nhật Tân không phải để xử phạt người lái xe mà mục đích chính là cảnh báo, nhắc nhở để tài xế chủ động điều tiết tốc độ và khoảng cách, góp phần hạn chế nguy cơ xảy ra va chạm liên hoàn.

Bốn ngày qua, từ ngày 24 đến 27/9, khu vực cầu Nhật Tân và các tuyến đường dẫn lên, xuống cầu xuất hiện tình trạng ô tô di chuyển chậm ở cả hai chiều. Có thời điểm, tại chiều từ Vành đai 2 đi sân bay Nội Bài, dòng xe xếp thành 3 hàng kéo dài từ khu vực đường dẫn lên cầu.

Các biển báo khoảng cách đã được tạm thu hồi.

Cầu Nhật Tân là tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực nội đô Hà Nội với sân bay Nội Bài và các tỉnh phía Bắc. Vì vậy, việc tổ chức giao thông trên cầu cần được theo dõi sát trong thời gian đầu thí điểm, nhất là vào các khung giờ có lưu lượng phương tiện lớn, nhằm vừa bảo đảm an toàn, vừa duy trì khả năng lưu thông thông suốt trên tuyến.