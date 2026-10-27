Tạm giữ xe cứu thương '4 không'

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 27/10, Trạm Kiểm soát giao thông Trung Lương (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp) phát hiện xe cứu thương biển số 51B – 509.08, đang lưu thông trên Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Nhị Quý (Đồng Tháp) có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Cảnh sát giao thông kiểm tra xe cấp cứu '4 không'.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế N.H.P.T (SN 1995, ngụ xã Mỹ Lợi, Đồng Tháp) không xuất trình được giấy phép lái xe, chứng nhận đăng kiểm, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc, giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên.

Tổ công tác đã lập biên bản và tạm giữ xe cứu thương để xử lý.

Trước đó, vào trưa 16/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp cũng đã kiểm tra và xử lý 1 ô tô cứu thương biển xanh vi phạm nhiều lỗi, như tài xế không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận kiểm định, không có giấy đăng ký xe và không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự.