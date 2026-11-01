Tạm giữ thuyền và bộ kích điện khai thác thủy sản trái phép trên sông Hồng

Khoảng 20 giờ 40 phút ngày 30/10/2026, tại khu vực sông Hồng thuộc thôn Ngọc Châu, xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai, tổ công tác Đội Cảnh sát đường thủy số 2 phối hợp với Công an xã Châu Quế phát hiện, kiểm tra phương tiện đánh cá nghi sử dụng công cụ kích điện.

Người điều khiển thuyền được xác định là T.V.T., sinh năm 1990, trú tại thôn Đông An, xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thuyền có 1 bình ắc quy, 1 bộ kích điện, 2 vợt gắn dây điện và 2 thanh tre gắn dây cáp nối dây điện.

V.T.V và tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ.

Tổ công tác yêu cầu người điều khiển dừng hoạt động, tạm giữ thuyền nhựa cùng toàn bộ dụng cụ nêu trên. Phương tiện và tang vật sau đó được bàn giao cho Công an xã Châu Quế tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định.

Sử dụng dòng điện để khai thác thủy sản là hành vi bị nghiêm cấm, tiềm ẩn nguy cơ điện giật, đe dọa tính mạng, sức khỏe con người, đồng thời gây tổn hại nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái.

Qua vụ việc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân chấp hành các quy định về khai thác thủy sản; tuyệt đối không sử dụng kích điện, chất nổ, chất độc và các phương pháp khai thác bị nghiêm cấm. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý.