Tạm giữ thanh niên đâm chết bạn gái trong ký túc xá tại Gia Lai

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Chị K.S. (SN 2006), là sinh viên của Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai, có mối quan hệ tình cảm yêu đương với Phạm Minh Phúc (SN 2000, trú tại xã Ia Ly) từ năm 2024.

Thời gian gần đây, cả hai xảy ra mâu thuẫn khi chị S. nhiều lần đòi chia tay. Từ đó, Phúc nghi ngờ chị S. có quan hệ tình cảm với người khác.

Tối 12-10, Phúc đi nhậu cùng bạn bè. Sau cuộc nhậu, khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, Phúc đến phòng ký túc xá của chị S. ở Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai tại phường Hội Phú.

Tại đây, khi thấy phòng của bạn gái đóng kín cửa, đối tượng đã dùng gạch đập vỡ cửa kính để mở cửa chính xông vào trong phòng, sau đó lấy con dao cầm theo đâm nhiều nhát vào người chị S.

Đối tượng Phúc đã bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Duy Hải

Chị S. được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, song đã tử vong ngoại viện với các vết thương vùng cổ, ngực, lưng, tay. Sau khi gây án, Phúc đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đang phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh), Công an phường Hội Phú, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ án mạng.