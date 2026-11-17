Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa tống đạt quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Tuấn (SN 2001, ngụ ấp Long Thạnh 2, xã Phú Lâm) để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ.

Trước đó, Công an xã Phú Lâm nhận được tin báo của người dân về việc Tuấn có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy và có hành vi bất thường tại nhà. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an xã đã phân công 4 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường xác minh, xử lý vụ việc.

Nguyễn Thanh Tuấn nghe cảnh sát đọc quyết định tạm giữ hình sự. (Ảnh: Công an An Giang)

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện Tuấn đang ở trong nhà, có biểu hiện không tỉnh táo, một tay cầm 2 con dao, tay còn lại cầm một cây kéo bằng kim loại.

Khi nghe lực lượng làm nhiệm vụ vận động, khuyên can bỏ hung khí nhưng Tuấn không chấp hành mà tiếp tục có hành vi manh động. Thanh niên này sau đó dùng dao gây thương tích cho chú ruột.

Không chỉ vậy, Tuấn còn cầm dao chạy ra khu vực hàng rào rồi lao về phía lực lượng công an, làm rách trang phục công an và gây thương tích trên mu bàn tay trái của Thiếu tá Lê Thanh Nhã - cán bộ Công an xã Phú Lâm.

Trước hành vi manh động, nguy hiểm của Tuấn, lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế, tước hung khí và đưa về trụ sở làm việc, ngăn chặn nguy cơ gây thương tích cho những người có mặt tại hiện trường.