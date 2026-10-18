Tạm giữ tài xế xe tải gây tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trường

Ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Hồ Chí Minh đã tạm giữ tài xế N.T.Q. (SN 1988, ngụ tỉnh Đắk Lắk) liên quan đến vụ xe tải cán người ở Tp.Hồ Chí Minh.

Thông tin ban đầu, lúc 5h47 ngày 15/10, N.T.Q. lái chiếc ô tô tải mang biển số 50E - 901.xx chạy trên đường Vĩnh Lợi (HL 409), theo hướng từ chợ Tân Hiệp ra đường ĐT 747B. Trên cabin còn có phụ xe tên L.T.Đ. (SN 1974, quê Cà Mau).

Sau va chạm, tài xế xuống xe kéo nạn nhân ra khỏi gầm rồi lái xe bỏ chạy. Ảnh cắt từ clip.

Khi đến giao lộ Vĩnh Lợi - ĐT 747B (phường Tân Hiệp), N.T.Q. cho xe rẽ phải để đi về hướng vòng xoay Kim Hằng. Trong lúc ôm cua, ô tô tải xảy ra va chạm với xe đạp điện do bà B.T.K. (SN 1970, quê Tp.Cần Thơ) điều khiển.

Vụ va chạm khiến bà B.T.K. cùng xe đạp điện bị ô tô tải kéo lê ra giữa đường ĐT 747B. Sau va chạm, N.T.Q. xuống xe quan sát, kéo nạn nhân ra khỏi gầm rồi tăng ga rời khỏi hiện trường. Vụ tai nạn khiến bà B.T.K. tử vong tại chỗ.

Đáng chú ý đến 10h cùng ngày, N.T.Q. đến Công an phường Tân Hiệp trình diện, chiếc ô tô tải được một người khác điều khiển quay lại hiện trường phục vụ công tác khám nghiệm.

Tài xế N.T.Q. tại cơ quan công an.

Theo cơ quan công an, N.T.Q. khai nhận đã thiếu quan sát khi cho xe chuyển hướng sang phải. Ngoài ra, hành vi bỏ chạy khỏi hiện trường đã vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật và chuẩn mực đạo đức.

Cơ quan điều tra đang tạm giữ N.T.Q. để xử lý theo quy định pháp luật.