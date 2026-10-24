Tạm giữ tài xế tông chết người rồi trốn

Cơ quan điều tra khởi tố vụ án, tạm giữ tài xế Phạm Trọng Đạo.

Ngay lập tức, Công an xã Hương Sơn phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Tĩnh khẩn truy tìm phương tiện và người điều khiển liên quan. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 3 giờ đồng hồ, lực lượng Công an đã xác định người gây tai nạn là Phạm Trọng Đạo (1989, trú xã Sơn Bằng, tỉnh Hà Tĩnh) và phương tiện liên quan đến vụ việc là ô-tô BKS 89H-087.xx. Tại cơ quan điều tra, tài xế Đạo khai nhận trước khi xảy ra vụ việc đã sử dụng rượu, bia. Ngày 23-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ Phạm Trọng Đạo để điều tra về hành vi: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.