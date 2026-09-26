Tạm giữ tài xế Lexus chèn ép, dừng xe đột ngột trên đường cao tốc

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 15-9, tại Km201+000 tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình (hướng Hà Nội đi Ninh Bình), thuộc địa phận thôn An Duyên, xã Phú Xuyên (Hà Nội), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 ô tô (1 xe khách và 2 xe hơi). Hậu quả, 2 người bị thương, 3 xe hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn Ảnh: CỤC CSGT cung cấp

Qua xác minh nhanh tại hiện trường và dữ liệu từ camera hành trình trên xe biển số 29E-303.xx, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) xác định, trước khi xảy ra tai nạn, xe Lexus biển số 30L-268.xx do Nguyễn Văn Điện điều khiển có dấu hiệu lạng lách, chèn ép và dừng xe trên cao tốc tại làn đường sát dải phân cách giữa, cản trở xe hơi biển số 29E-303.xx. Sau đó, xe khách biển số 35H-126.xx tông từ phía sau vào 2 xe con đang dừng gây ra vụ tai nạn.

Theo Cục CSGT, hành vi của tài xế ô tô Lexus có dấu hiệu tội phạm theo quy định pháp luật. Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tang vật, phương tiện liên quan đến vụ việc cho Công an xã Phú Xuyên thụ lý theo thẩm quyền.