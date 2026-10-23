Tạm giữ số lượng lớn sản phẩm đồ chơi nhập lậu có nguy cơ mất an toàn cho trẻ em

Nhằm siết chặt công tác quản lý thị trường và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội vừa tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Nguyễn Phương Ly - Đồng Xuân, do bà Nguyễn Phương Ly làm chủ, tại số 19 phố Đồng Xuân, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Tạm giữ số lượng lớn sản phẩm đồ chơi nhập lậu tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho trẻ em. Ảnh VTV

Quá trình kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang bày bán 1.283 sản phẩm đồ chơi trẻ em hình bánh bao do nước ngoài sản xuất nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Căn cứ niêm yết giá tại cửa hàng, tổng giá trị lô hàng vi phạm được xác định là 10.970.000 đồng. Toàn bộ số hàng hóa nhập lậu nêu trên đã bị lập biên bản tạm giữ để tiếp tục xác minh, hoàn thiện hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, vụ việc diễn ra trong bối cảnh dòng đồ chơi bóp mềm hình bánh bao (Squeezy Dumplings) từng bị Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) phát cảnh báo nguy cơ mất an toàn và thông báo thu hồi do chứa các hạt hút nước bên trong có thể gây tắc nghẽn đường ruột nghiêm trọng nếu trẻ em vô tình nuốt phải.

Mặc dù chưa có căn cứ xác nhận số sản phẩm bị tạm giữ tại phố Đồng Xuân thuộc diện lô hàng bị thu hồi tại Hoa Kỳ, song vụ việc một lần nữa đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tăng cường kiểm soát thị trường đồ chơi trẻ em, đặc biệt là các mặt hàng nhập lậu trôi nổi, góp phần bảo đảm trật tự kinh doanh và an toàn tuyệt đối cho trẻ nhỏ.