Tạm giữ quản trị viên nhiều fanpage để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đàm Hải Hoàng (SN 1991, trú tại phường Gia Viên, TP. Hải Phòng) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”, quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Đàm Hải Hoàng bị tạm giữ hình sự. Ảnh CACC

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng Công an TP. Hải Phòng phát hiện hoạt động sử dụng mạng xã hội Facebook để đăng tải thông tin, hình ảnh liên quan đến các cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh trên địa bàn, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định từ tháng 2/2025, Đàm Hải Hoàng đã lập và sử dụng 10 tài khoản Facebook cá nhân, liên kết quản trị 25 fanpage và 3 hội nhóm trên mạng xã hội.

Trong đó, có 7 fanpage mang tên “Cấm Xóa Bài”, 5 fanpage “Thằng Rách Việc”, 2 fanpage “Admin Sợ Bị Bóc Phốt Hải Phòng” cùng nhiều trang khác như “Quản Trị Viên Nhóm”, “Admin Nhóm Báo Chốt Hải Phòng”, “Admin Sợ Review”, “Truy Tìm Nợ Xấu Hải Phòng”, “Admin Tố Giác Hải Phòng” và “Thành Phố Buồn”.

Ngoài ra, Hoàng còn tham gia quản trị các hội nhóm gồm “Sợ Bị Bắt Xe Hải Phòng”, “Sợ Bị Bóc Phốt Hải Phòng” và “Báo Chốt Hải Phòng”.

Theo cơ quan điều tra, Hoàng trực tiếp sử dụng hệ thống tài khoản, fanpage và hội nhóm trên để đăng tải thông tin, hình ảnh nhằm thu hút lượt xem, bình luận và tăng tương tác.

Việc sử dụng nhiều tài khoản với các tên gọi khác nhau được xác định nhằm che giấu danh tính người trực tiếp quản lý, điều hành các trang mạng xã hội, phục vụ mục đích chiếm đoạt tài sản.

Đến nay, cơ quan công an bước đầu xác định khoảng 30 cá nhân, tổ chức và cơ sở kinh doanh tại Hải Phòng bị đăng tải thông tin, hình ảnh có nội dung tiêu cực, bôi nhọ hoặc có dấu hiệu sai sự thật.

Những thông tin này gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, tinh thần, đời sống và hoạt động kinh doanh của các cá nhân, tổ chức liên quan.

Đáng chú ý, quá trình điều tra xác định một số người đã chuyển tiền trực tiếp cho Hoàng, hoặc thông qua tài khoản của người khác theo yêu cầu. Các khoản tiền liên quan đến việc đăng bài, gỡ bài, quảng cáo và những chi phí khác, với tổng số tiền bước đầu xác định hơn 100 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã quyết định tạm giữ hình sự Đàm Hải Hoàng để tiếp tục làm rõ hành vi có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh các cá nhân, tổ chức và cơ sở kinh doanh có liên quan.

Cơ quan công an cũng đề nghị những người từng bị ảnh hưởng hoặc có thông tin liên quan đến hệ thống tài khoản, fanpage nêu trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hải Phòng, địa chỉ số 10 đường Đà Nẵng, phường Gia Viên, để phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.