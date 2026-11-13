Tạm giữ quản trị viên để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 2/2025, Hoàng sử dụng điện thoại di động để lập và quản lý 10 tài khoản Facebook cá nhân, đồng thời liên kết quản trị 25 Fanpage trên mạng xã hội.

Trong số này có 7 Fanpage mang tên “Cấm Xoá Bài”, 5 Fanpage “Thằng Rách Việc”, 2 Fanpage “Admin Sợ Bị Bóc Phốt Hải Phòng” cùng nhiều trang khác như “Admin Nhóm Báo Chốt Hải Phòng”, “Truy Tìm Nợ Xấu Hải Phòng”, “Admin Tố Giác Hải Phòng”...

Các tài khoản và Fanpage trên còn tham gia quản trị 3 hội nhóm gồm “Sợ Bị Bắt Xe Hải Phòng”, “Sợ Bị Bóc Phốt Hải Phòng” và “Báo Chốt Hải Phòng”.

Đối tượng Đàm Hoàng Hải.

Cơ quan điều tra xác định, Hoàng sử dụng các tài khoản, Fanpage và hội nhóm này để đăng tải thông tin, hình ảnh nhằm thu hút lượt xem, bình luận, tăng tương tác. Việc sử dụng nhiều tài khoản khác nhau được cho là nhằm che giấu danh tính người trực tiếp quản lý, điều hành.

Đến nay, cơ quan chức năng xác định khoảng 30 cá nhân, tổ chức và cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP Hải Phòng bị đăng tải thông tin, hình ảnh có nội dung tiêu cực, bôi nhọ hoặc có dấu hiệu sai sự thật, gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, tinh thần, cuộc sống và hoạt động kinh doanh.

Quá trình xác minh bước đầu cho thấy, một số cá nhân đã chuyển tiền cho Hoàng hoặc chuyển qua tài khoản của người khác theo yêu cầu, liên quan đến việc đăng bài, gỡ bài, quảng cáo và các khoản chi phí khác. Tổng số tiền bước đầu xác định hơn 100 triệu đồng.

Ngày 12/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đã quyết định tạm giữ hình sự Đàm Hải Hoàng để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức và cơ sở kinh doanh có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.