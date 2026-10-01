Tạm giữ ô tô, phạt 24 triệu đồng tài xế không bằng lái chạy quá tốc độ trên cao tốc

Ngày 1/10, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6 (Cục CSGT) cho biết đã phát hiện, xử lý một trường hợp vi phạm giao thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (qua Khánh Hòa - Lâm Đồng).

CSGT làm việc với tài xế điều khiển xe không có bằng lái.

Theo đó, qua công tác tuần tra, kiểm soát nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến cao tốc từ Vân Phong (Khánh Hòa) đến Phan Thiết (Lâm Đồng), lực lượng CSGT phát hiện ông B.N.C (SN 1982, trú tại xã Tân Hà, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển ô tô con BKS 92C-106.xx vi phạm quy định về tốc độ và giấy phép lái xe.

Tại thời điểm kiểm tra, phương tiện được xác định chạy với tốc độ 100km/h tại khu vực có biển hạn chế tốc độ tối đa 90km/h, tức vượt quá tốc độ quy định 10km/h.

Với hành vi này, ông B.N.C bị xử phạt 5 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo quy định tại Nghị định 168 của Chính phủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tiếp tục xác định người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe. Với hành vi này, người vi phạm bị phạt 19 triệu đồng và phương tiện bị tạm giữ 7 ngày theo quy định tại Nghị định 168 của Chính phủ.

Tổng số tiền xử phạt đối với các hành vi vi phạm là 24 triệu đồng. Phương tiện vi phạm cũng bị tạm giữ trong thời hạn 7 ngày theo quy định.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 cho biết, thời gian qua đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trên tuyến cao tốc Vân Phong - Phan Thiết, trong đó tập trung vào các hành vi có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Lực lượng chức năng khuyến cáo, người điều khiển phương tiện khi lưu thông trên cao tốc cần chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và tuân thủ hệ thống biển báo giao thông. Người lái xe cũng phải bảo đảm đầy đủ điều kiện về giấy phép lái xe và các giấy tờ theo quy định trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Việc tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tai nạn và bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc.