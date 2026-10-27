Tạm giữ người đẹp Đỗ Anh Thư SN 1999

Ngày 27/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Tam Hưng phát hiện, bắt giữ vụ mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn. Tang vật thu giữ gồm hàng trăm gram ma túy các loại cùng nhiều vật chứng liên quan.

Khoảng 8h30 ngày 13/10, tại xã Tam Hưng, lực lượng chức năng phát hiện một phụ nữ có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua xét nghiệm nhanh, người này cho kết quả dương tính với ma túy loại MET.

Đối tượng Đỗ Anh Thư. Ảnh: CA.

Tại cơ quan Công an, người phụ nữ khai tên Đỗ Anh Thư (SN 1999), đăng ký thường trú tại xã Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang, hiện ở xã Đại Thanh, Hà Nội. Thư khai vừa đi cai nghiện về, do không có nghề nghiệp và thu nhập ổn định nên mua ma túy để sử dụng và bán lẻ kiếm lời. Người này sau đó tự nguyện giao nộp số ma túy cất giấu tại phòng trọ ở xã Đại Thanh.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Thư, lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 485,632 gram Methamphetamine và 3,239 gram Heroin. Ngoài ra, cơ quan Công an còn thu giữ một cân điện tử và điện thoại di động được sử dụng phục vụ việc giao dịch ma túy.

Thư khai nhận đã mua số ma túy đá nói trên từ Vũ Xuân Chung (SN 1980, đăng ký thường trú tại phường Tây Tựu, hiện ở xã Đại Thanh, Hà Nội).

Từ lời khai và các tài liệu thu thập được, cơ quan Công an triệu tập Chung, đồng thời tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của người này tại khu tập thể Yên Ngưu, xã Đại Thanh.

Đối tượng Vũ Xuân Chung. Ảnh: CA.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 58,738 gram Methamphetamine, 17,834 gram Ketamine, 6,579 gram các viên nén ma túy khác, 80 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều thiết bị điện tử. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy Chung dương tính với ma túy loại MET và MDMA.

Theo cơ quan chức năng, cả Đỗ Anh Thư và Vũ Xuân Chung đều thuộc diện quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú nhưng tiếp tục tái phạm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã lập hồ sơ đề xuất khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Anh Thư và Vũ Xuân Chung về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.