Tạm giữ người đàn ông xô xát khiến cậu ruột tử vong

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Thành (SN 1990, trú xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích" dẫn đến chết người.

Khoảng 11 giờ ngày 19/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của Công an xã Đại Lộc về việc một người đàn ông tử vong tại nhà ở thôn Đại Phước, xã Đại Lộc, trên người có nhiều thương tích ở vùng đầu.

Đối tượng Đỗ Thành tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Qua điều tra, công an xác định tối 18/9, Đỗ Thành đến nhà một người quen tại xã Đại Lộc ăn nhậu. Khoảng 20 giờ 20 phút, do Thành có biểu hiện say xỉn, mất kiểm soát, người này được chở về nhà.

Tại đây, Thành xảy ra mâu thuẫn với cậu ruột là ông Đ.M. Trong lúc giằng co, Thành ôm giữ ông M. khiến cả hai ngã xuống nền xi măng trước nhà. Sau đó, Thành vào phòng ngủ.

Phát hiện ông M. bị thương ở đầu, người đi cùng đã báo Công an xã và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế sơ cứu. Tuy nhiên, ông M. không đồng ý nhập viện và được đưa về nhà.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, Thành và ông M. tiếp tục cãi vã, xô xát. Trong quá trình này, Thành xô đẩy khiến ông M. ngã, đầu đập vào bờ tường trong phòng ngủ. Sau đó, Thành về phòng ngủ.

Sáng 19/9, Thành phát hiện ông M. nằm dưới nền phòng ngủ, phía sau đầu có máu. Thành đề nghị đưa ông M. đi bệnh viện nhưng nạn nhân không đồng ý. Khoảng 9 giờ 10 phút, Thành rời nhà đi lấy xe máy. Khi quay về, Thành phát hiện ông M. đã tử vong.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi bước đầu xác định ông M. tử vong do chấn thương sọ não, hộp sọ phía sau bị vỡ, trong não có tụ máu.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng xác định Đỗ Thành có hành vi xô đẩy, đánh nhau gây thương tích cho ông M., dẫn đến tử vong.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.