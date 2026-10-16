Tạm giữ người đàn ông xăm trổ có 3 tiền án, đập phá ô tô ở Hà Nội

Ngày 16/10, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã tạm giữ Nguyễn Văn Kiên (SN 1979, trú tại Hà Nội) để điều tra về hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Văn Kiên. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 10/10, tại khu vực quay đầu xe trước số nhà 1299 đường Giải Phóng, phường Hoàng Mai, anh V.V.Q. (SN 1992, trú tại xã Thanh Trì, Hà Nội) bất ngờ bị một người đàn ông chặn đầu ô tô, đe dọa hành hung và dùng thanh sắt đập phá phương tiện.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo của người bị hại, Công an phường Hoàng Mai khẩn trương xác minh, làm rõ người liên quan là Nguyễn Văn Kiên.

Kết quả xác minh ban đầu xác định, Kiên dùng thanh sắt hộp đuổi đánh tài xế, sau đó vụt vào kính chắn gió phía trước và gương chiếu hậu bên trái của ô tô. Vụ việc khiến phương tiện bị hư hỏng, với thiệt hại tài sản ước tính khoảng 6,1 triệu đồng.

Đáng chú ý, Kiên được xác định có 3 tiền án về các tội Trộm cắp tài sản và Hủy hoại tài sản.

Công an phường Hoàng Mai đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Văn Kiên, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.