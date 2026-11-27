Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định tạm giữ T.X.N. (SN 1972, trú tại xã Sóc Sơn) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 16/11, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT đường bộ số 15, Công an TP Hà Nội cùng cán bộ Công an xã Vĩnh Thanh được tăng cường, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và nồng độ cồn trên tuyến Quốc lộ 3 và các tuyến liên tỉnh, liên xã, liên thôn thuộc địa bàn xã Sóc Sơn, Vĩnh Thanh.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, tại khu vực gần cổng Trường THPT Lạc Long Quân, thuộc xã Sóc Sơn, tổ công tác dừng kiểm tra xe mô tô biển kiểm soát 29S6-814... do anh N.V.S. (SN 1986, trú tại xã Đa Phúc, Hà Nội) cầm lái, đang lưu thông trên đường Phù Đồng.

T.X.N. tại cơ quan công an.

Qua kiểm tra tốc độ và nồng độ cồn, tổ công tác xác định anh S. không vi phạm, nên để người này tiếp tục tham gia giao thông.

Đến khoảng 21h cùng ngày, T.X.N. đi xe đạp đến khu vực chốt kiểm soát và dùng lời lẽ đe dọa, cho rằng tổ công tác nhận tiền của người vi phạm dù không có bằng chứng, sau đó ép đưa 180 triệu đồng sẽ cho qua.

Liên tiếp trong nhiều ngày, N. tìm đến chốt, nói đã làm đơn tố giác hành vi của cán bộ CSGT. Hành vi của N. gây ảnh hưởng đến quá trình làm nhiệm vụ của lực lượng chức năng, vụ việc được báo cáo Ban chỉ huy đơn vị.

Nhận được thông tin, Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 15 báo cáo Phòng CSGT, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự giải quyết.

Chiều tối 25/11, tại đường Núi Đôi, xã Sóc Sơn, quá trình T.X.N. hẹn gặp cán bộ CSGT để nhận trước 80 triệu đồng thì bị tổ công tác Đội Trọng án - Phòng Cảnh sát hình sự bắt quả tang, đưa N. về trụ sở để làm việc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.