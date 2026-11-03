Tạm giữ người đàn ông dùng dao tấn công, khống chế phụ nữ ở Rạch Giá

Công an công bố quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Có.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 30/10, tại khu vực trước nhà hàng XO trên đường Lê Văn Hưu, phường Rạch Giá, Có dùng dao tấn công một phụ nữ, gây thương tích ở bụng, lưng và cổ.

Sau đó, Có khống chế, đưa người phụ nữ lên xe máy chở đến khu vực đường nội bộ Lạc Hồng và tiếp tục đe dọa.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, vận động, thuyết phục và khống chế đối tượng, giải cứu người bị hại đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, công an thu giữ một cán dao bằng nhựa màu vàng, một vỏ dao bằng nhựa quấn băng keo màu đen và một xe máy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

HOÀNG ĐÔ