Tạm giữ người đàn ông đánh em rể tử vong

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh An Giang, ngày 14/9, ‎Cơ quan CSĐT công an tỉnh này cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Dương Văn Danh (SN 1983, cư trú ấp Kinh 5B, xã Tân Hội, tỉnh An Giang) về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, Dương Văn Danh làm nghề ngư phủ, thu nhập chủ yếu dùng để phụ giúp gia đình và hỗ trợ cho vợ chồng anh P.V.C. (SN 1982, em rể Danh, cùng cư trú tại ấp Kinh 5B, xã Tân Hội ) nuôi các con nhỏ của C.

Đối tượng Dương Văn Danh (Ảnh: Hải Anh/Công an tỉnh An Giang)

Xuất phát từ việc giúp đỡ gia đình của Danh nên vợ chồng P.V.C. rất quý mến Danh. Tuy nhiên, C. thường say xỉn, kiếm cớ đánh Danh, những lần như vậy đã được người thân kịp thời khuyên can.

Vào khoảng 9h, ngày 11/9, Danh đến nhà hàng xóm uống rượu. Đến khoảng 12h cùng ngày, Danh về nhà nấu cơm cho các con của C. Sau khi ăn cơm xong, Danh biết C. đang uống rượu ở nhà người quen cùng xóm nên đến gọi C. về và xảy ra cự cãi đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn.

Theo cơ quan điều tra, em rể khi về nhà đã tiếp tục chửi, đánh anh vợ. C lấy mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu, vào người Danh. Do bực tức Danh nhặt khúc gỗ đánh vào đầu làm C. gục xuống tại chỗ.

Đến tối cùng ngày C. vào nhà nằm ngủ. Sáng ngày 12/9, gia đình phát hiện C. tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân do chấn thương sọ não.

Hiện vụ việc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.