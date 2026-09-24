Tạm giữ người đàn ông cho vay lãi 'khủng', tàng trữ súng quân dụng

Theo Công an tỉnh An Giang ngày 23/9 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tạm giữ hình sự Trần Hùng Hậu (SN 1977, trú khóm Tây An, phường Mỹ Thới) để điều tra về các hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Cho vay nặng lãi”.

Đối tượng Trần Hùng Hậu tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Theo cơ quan công an, Hậu từng có 2 tiền án về các tội “Giết người” và “Cướp giật tài sản”, chưa được xóa án tích. Qua điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang xác định Hậu cùng một số người sử dụng mạng xã hội để thực hiện hoạt động cho vay với lãi suất lên tới 730%/năm. Nhóm này còn bị nghi sử dụng hung khí để đòi nợ, hành hung người khác và gây rối trật tự công cộng.

Tang vật thu giữ tại nơi ở của Trần Hùng Hậu. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Ngày 15/9, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp nơi ở của Hậu, thu giữ 1 khẩu súng ngắn quân dụng dạng ổ quay cùng 6 viên đạn, 4 dao tự chế, 1 dao gấp, 1 cây xâm gạo tự chế, 4 gậy ba khúc, 1 bình xịt hơi cay, 4 cuốn sổ, 2 điện thoại di động cùng một số tài liệu liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội “Cướp giật tài sản”, Hậu trở về địa phương. Nhận thấy một số người dân có nhu cầu vay vốn làm ăn, trang trải cuộc sống, người này tổ chức cho vay lấy lãi.Từ cuối năm 2024 đến nay, Hậu bị xác định đã cho 9 người vay, mỗi khoản từ 1-10 triệu đồng, với lãi suất từ 1-2%/ngày, tương đương 365-730%/năm.

Ngoài trực tiếp thu tiền hằng ngày, Hậu còn thuê người khác đi thu tiền lãi.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý theo quy định.