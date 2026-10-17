Tạm giữ người đàn ông cầm thanh sắt đuổi đánh tài xế, đập phá ô tô trên đường Giải Phóng

Trước đó, khoảng 10h ngày 10/10/2026, khi đang tham gia giao thông đến khu vực quay đầu xe trước số nhà 1299 đường Giải Phóng, phường Hoàng Mai, anh V.V.Q. (sinh năm 1992, trú tại xã Thanh Trì, Hà Nội) bất ngờ bị một đối tượng chặn đầu ô tô, dùng thanh sắt hộp đuổi đánh và vụt vào kính chắn gió phía trước, gương chiếu hậu bên trái của xe, gây thiệt hại tài sản ước tính khoảng 6.101.000 đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Kiên. Ảnh: Cổng TTĐT Công an Tp.Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo của người bị hại, Công an phường Hoàng Mai đã khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ đối tượng liên quan là Nguyễn Văn Kiên (sinh năm 1979, trú tại khu vực Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, Kiên có 3 tiền án về các tội Trộm cắp tài sản và Hủy hoại tài sản.

Công an phường Hoàng Mai đã ra quyết định tạm giữ đối tượng, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật về hành vi có dấu hiệu phạm tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo khoản 1, Điều 178 Bộ luật Hình sự.