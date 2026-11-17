Ngày 17/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang tạm giữ hình sự Đặng Chấn Huy (24 tuổi, ngụ phường Đông Thành) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Huy được xác định là nghi phạm sát hại bà T.T.M.L. (47 tuổi), chủ quán cà phê C.N (khóm Đông Thạnh B, phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long).

Đối tượng Đặng Chấn Huy tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, sáng 12/11, người dân phát hiện bà L. tử vong bên trong quán cà phê nên trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long đã vào cuộc điều tra.

Qua khám nghiệm tử thi, trên người bà L. có tổng cộng 31 vết đâm từ vật sắc nhọn và bị mất nhiều tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Đặng Chấn Huy là nghi phạm nên tổ chức truy xét.

Tại cơ quan công an, bước đầu Huy thừa nhận hành vi sát hại bà L. và cướp tài sản.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Đức (T/h)