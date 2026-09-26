Tạm giữ nghi phạm hành hung nhân viên kho hàng gãy xương mũi, gò má

Trước đó, tối 25-9, mạng xã hội lan truyền bài viết kèm đoạn clip trích xuất từ camera an ninh ghi lại vụ việc xảy ra tại một kho hàng ở phường Yên Hòa.

Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Theo nội dung clip, chiều 23-9, trong lúc làm việc, một nam nhân viên đi qua và quệt nhẹ vào chân một nam thanh niên đang nằm trên sàn. Người này lập tức đứng dậy, nói “đây là lần thứ hai” rồi bất ngờ đấm thẳng vào vùng mặt nam nhân viên.

Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện kiểm tra. Theo thông tin người đăng tải vụ việc, nam nhân viên bị gãy xương mũi, gãy xương gò má và tổn thương mắt trái.

Ảnh cắt từ clip hiện trường do cơ quan công an cung cấp.

Sau khi thông tin và đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, Công an phường Yên Hòa đã vào cuộc xác minh. Đến ngày 26-9, cơ quan chức năng đã tạm giữ người được xác định có hành vi hành hung nam nhân viên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.