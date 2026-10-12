Ngày 11/10, Công an phường Diên Hồng (TP. HCM) cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Anh Hào (21 tuổi, trú tại phường An Hội Tây), để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Tạm giữ nam thanh niên dùng dao tấn công CSGT. Ảnh CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h50 cùng ngày, tổ công tác thuộc Đội CSGT Bàn Cờ, Phòng CSGT Công an TP. HCM, gồm Thiếu tá Lâm Dương Khách và Đại úy Nguyễn Văn Đức, thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên đường Tô Hiến Thành, phường Diên Hồng.

Trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Anh Hào điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 59VA-132.09 có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, Hào không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Khi di chuyển đến trước số nhà 523 đường Tô Hiến Thành, Hào bị mất lái, ngã xuống đường. Sau đó, người này bỏ lại xe máy, chạy bộ lên vỉa hè nhằm tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Lúc Thiếu tá Lâm Dương Khách tiếp cận và tiếp tục yêu cầu chấp hành việc kiểm tra, Hào bất ngờ lấy con dao giấu trong túi đeo chéo, đâm nhiều nhát vào vùng đầu cán bộ CSGT, khiến người này bị thương.

Ngay sau đó, Thiếu tá Khách cùng Đại úy Nguyễn Văn Đức và tổ tuần tra 363 Công an phường Diên Hồng phối hợp khống chế, bắt giữ Hào tại hiện trường.

Tại trụ sở công an, kết quả kiểm tra lúc 2h27 ngày 11/10 xác định Nguyễn Anh Hào có nồng độ cồn 0,608 mg/lít khí thở.

Công an phường Diên Hồng đã lập hồ sơ bắt người phạm tội quả tang, đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Anh Hào để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.