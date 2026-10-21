Tạm giữ nam sinh hành hung giáo viên ngay trên bục giảng

Trao đổi trên tờ VietNamNet, lãnh đạo Công an Tp.Hà Nội cho biết cơ quan công an đã bắt khẩn cấp nam sinh có hành vi đấm cô giáo.

Trong khi đó, ông Nguyễn Nam Hà, Bí thư Đảng ủy xã Nội Bài (Hà Nội), thông tin cơ quan công an đang tạm giữ nam sinh để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Hình ảnh nam sinh hành hung nữ giáo viên ngay trên bục giảng. Ảnh: Cắt từ clip

Theo ông Hà, nam sinh này có học võ. Trong lúc kiểm tra bài cũ, nam sinh không giữ được bình tĩnh nên có hành động bột phát, đấm cô giáo. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Thông tin thêm trên tờ Lao động, trước đó, ngày 20/10, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh nam học sinh có hành vi tác động vào vùng đầu cô giáo ngay trên bục giảng.

Khi nữ giáo viên lùi dần về phía bàn, nam sinh này tiến đến gần và tiếp tục tác động vào người nữ giáo viên. Sự việc chỉ dừng lại khi một số học sinh khác lao vào can ngăn.

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng gần 11h ngày 19/10, trong tiết Toán, tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi.

Sáng 21/10, đại diện Trường THPT Mạc Đĩnh Chi cho biết, nhà trường đã nắm được thông tin phản ánh và đã làm việc trực tiếp với cơ quan công an ngay sau khi sự việc xảy ra để phối hợp giải quyết vụ việc, đồng thời báo cáo sự việc về các phòng ban của Sở GDĐT Hà Nội.

Hiện các nội dung liên quan đang được xác minh, làm rõ, do đó nhà trường chưa thể trao đổi hay xác nhận các tình tiết cụ thể ở thời điểm này. Nhà trường đang chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Đối với nữ giáo viên trong vụ việc, đại diện Trường THPT Mạc Đĩnh Chi cho biết, sức khỏe và tinh thần của cô giáo đã ổn định, hiện đang nghỉ ngơi tại nhà.