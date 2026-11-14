Tạm giữ một giám đốc trộn chất cấm Salbutamol vào thức ăn chăn nuôi

Tối 14/11, thông tin từ Công an TP. Hải Phòng cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Văn H. (sinh năm 1982, trú tại TP. Bắc Ninh), Giám đốc Công ty CP dinh dưỡng H.T. (phường Hiệp Hòa, Bắc Ninh) về hành vi cung cấp chất cấm Salbutamol (chất tạo nạc) vào chuỗi cung ứng thức ăn chăn nuôi và giết mổ lợn.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP. Hải Phòng tiến hành kiểm tra, test nhanh tại cơ sở giết mổ H.S.Đ. (xã Nghi Dương, Hải Phòng), phát hiện đàn lợn dương tính với chất cấm Salbutamol.

Quá trình điều tra mở rộng, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác định nguồn gốc số lợn từ một trang trại tại tỉnh Thái Nguyên, sử dụng thức ăn chăn nuôi do Công ty CP dinh dưỡng H.T. cung cấp.

Tạm giữ một giám đốc dùng chất cấm Salbutamol vào chuỗi cung ứng thức ăn chăn nuôi và giết mổ lợn.

Tại cơ quan điều tra, Lê Văn H., Giám đốc Công ty khai nhận đã mua chất bột cấm trôi nổi, tự đặt tên giả là "Vitamin B4" để qua mắt lực lượng chức năng, rồi trực tiếp chỉ đạo pha trộn vào thức ăn chăn nuôi nhằm trục lợi. Khi sự việc bị phát hiện, các đối tượng đã tìm cách tiêu hủy tài liệu, đốt chứng từ để phi tang.

Từ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng đã tạm giữ hình sự đối với Lê Văn H. để tiếp tục điều tra, làm rõ.