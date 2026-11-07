Tạm giữ lái xe ôm sàm sỡ người phụ nữ tại cổng Bệnh viện Bạch Mai

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an thành phố Hà Nội phát hiện video ghi lại cảnh một người đàn ông có hành vi sàm sỡ một phụ nữ cao tuổi tại khu vực cổng Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp Công an phường Kim Liên khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 14h30 ngày 5-11-2026, sau khi khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai, một người phụ nữ 65 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình đi bộ ra khu vực điểm chờ xe buýt gần cổng bệnh viện để đón xe buýt đến Bến xe Giáp Bát.

Tại đây, người phụ nữ gặp Liễu Văn Thị, làm nghề lái "xe ôm" chở khách cùng một số người khác đang đứng chờ khách. Khi biết nạn nhân đang chờ xe buýt để về Bến xe Giáp Bát, Thị đi đến phía sau ôm người phụ nữ này.

Theo lời trình bày của nạn nhân và tài liệu xác minh, quá trình ôm giữ, Thị đã dùng tay sàm sỡ nạn nhân.

Hành vi của Thị bị một số người dân chứng kiến, quay video và đăng tải lên mạng xã hội. Video sau đó được nhiều tài khoản chia sẻ, đăng lại trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc, phẫn nộ và đề nghị cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Liễu Văn Thị tại cơ quan Công an. Ảnh: Đ.T

Theo người phụ nữ, việc bị Thị sàm sỡ tại nơi công cộng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của bản thân. Nạn nhân đã có đơn đề nghị cơ quan Công an xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tại Cơ quan Công an, Thị khai nhận hành vi của mình; cho rằng, ban đầu chỉ có mục đích trêu đùa. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 7-11-2026, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Liễu Văn Thị để làm rõ về hành vi làm nhục