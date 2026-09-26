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Tạm giữ lái xe Lexus dừng đột ngột trên cao tốc gây tai nạn liên hoàn

Ngày 26-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội thông tin đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Điện - người điều khiển ô tô Lexus có hành vi lạng lách, chèn ép và dừng xe đột ngột trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, gây ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

Báo Hà Nội Mới
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Hình ảnh vi phạm cắt ra từ clip.

Hình ảnh vi phạm cắt ra từ clip.

Trước đó như đã đưa tin, vào khoảng 13h31 ngày 15-9, tại km201+000 tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình (hướng Hà Nội đi Ninh Bình), thuộc địa phận thôn An Duyên, xã Phú Xuyên (Hà Nội), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 ô tô (1 xe khách và 2 xe con). Hậu quả làm 2 người bị thương; 3 xe hư hỏng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trời mưa, đường trơn, xe khách biển số 35H-126.XX đã đâm từ phía sau vào 2 xe con đang dừng phía trước.

Qua xác minh nhanh tại hiện trường từ dữ liệu camera hành trình trên phương tiện (xe con biển số 29E-303.XX), Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Phòng 6 (Cục CSGT) xác định trước khi xảy ra vụ tai nạn đã xuất hiện vụ việc xe con nhãn hiệu Lexus, biển số 30L-268.XX, có dấu hiệu lạng lách, chèn ép và dừng xe trên đường cao tốc (tại làn đường sát dải phân cách giữa đường), cản trở xe con biển số 29E-303.XX.

Đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo quy định của pháp luật. Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tang vật, phương tiện liên quan đến vụ việc cho Công an xã Phú Xuyên thụ lý theo thẩm quyền.

Chu Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tam-giu-lai-xe-lexus-dung-dot-ngot-tren-cao-toc-gay-tai-nan-lien-hoan-1758327.html