Tạm giữ khẩn cấp hai tài xế xe đầu kéo đánh nhau giữa Quốc lộ 51

Tối 17-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM ra quyết định tạm giữ Nguyễn Hữu Long (39 tuổi, quê Cần Thơ) và Hồ Văn Hòa (44 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Tài xế Hồ Văn Hòa lái xe đầu kéo biển số 60H-405.xx, kéo rơ-moóc biển số 60RM-039.xx, lưu thông trên Quốc lộ 51 theo hướng từ TP Đồng Nai về phường Bà Rịa thì xảy ra va quẹt với xe đầu kéo biển số 51C-242.xx, kéo rơ-moóc biển số 51R-269.xx, do tài xế Nguyễn Hữu Long điều khiển.

Công an thực nghiệm điều tra vụ ẩu đả giữa hai tài xế trên Quốc lộ 51

Đến ngã tư giao với đường N2-2, hướng vào Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 và Mỹ Xuân B1, Long vượt lên, ép xe Hòa dừng lại rồi cầm ống tuýp kim loại dài khoảng 50cm đánh hai cái vào đầu đối phương.

Hòa sau đó nhặt gạch ném trả. Khi Long bỏ chạy, Hòa tiếp tục cầm gạch đuổi theo khoảng 50m. Vụ việc khiến Hòa bị thương ở đầu và nhiều vị trí trên cơ thể, Long bị xây xát nhẹ; giao thông qua khu vực ùn tắc cục bộ.

Tiếp nhận tin báo, công an phối hợp khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh và đưa những người liên quan về làm việc. Cả hai tài xế thừa nhận hành vi vi phạm.

Cơ quan điều tra quyết định tạm giữ hai người trong 3 ngày để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.