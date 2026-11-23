Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất kiểm đếm, tạm giữ tang vật. Ảnh: Văn Tánh

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 23/11, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất kiểm tra kho chứa hàng của gia đình ông Nguyễn Thanh Vương, 49 tuổi, trú thôn Tuyết Diêm, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 37 can nhựa loại 30 lít chứa chất lỏng màu vàng nhạt.

Làm việc với lực lượng chức năng, ông Vương khai nhận đây là dầu DO, khoảng 1.100 lít. Ông thu mua số dầu này từ các tàu vận tải hoạt động trong vùng nước cảng Dung Quất, mang về cất giữ để làm nhiên liệu đi khai thác thủy sản.

Ông Vương không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số dầu trên.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất đã kiểm đếm, lập biên bản, niêm phong và tạm giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục điều tra, làm rõ.