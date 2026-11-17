Ngày 17/11, Công an phường Rạch Giá, tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự Võ Ngọc Hiến (SN 1987, ngụ số 22 Nguyễn Văn Trỗi, phường Rạch Giá) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Võ Ngọc Hiến

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Rạch Giá phát hiện Hiến có liên quan đến hoạt động trộm cắp tài sản nên tiến hành theo dõi, xác minh.

Khoảng 17h ngày 15/11/2026, từ thông tin thu thập được, lực lượng công an xác định Hiến vừa thực hiện hành vi trộm cắp một xe mô tô mang biển kiểm soát 68S1-562.XX.

Sau khi lấy trộm chiếc xe, Hiến đưa phương tiện đến gửi tại bãi giữ xe Bệnh viện Bình An, địa chỉ số 80–82 Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá, nhằm cất giấu tài sản, chờ thời cơ mang đi tiêu thụ.

Tuy nhiên, khi Hiến quay lại bãi giữ xe, lấy chiếc xe vừa trộm được để mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Võ Ngọc Hiến thừa nhận hành vi trộm cắp chiếc xe mô tô nói trên, đồng thời khai nhận trước đó đã thực hiện thêm một vụ trộm xe máy khác trên địa bàn.

Đáng chú ý, qua đấu tranh, Hiến khai nhận sau khi trộm được xe máy thường mang đến cầm cố tại một tiệm cầm đồ trên đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Rạch Giá.

Từ lời khai này, Công an phường Rạch Giá tiến hành kiểm tra tiệm cầm đồ nói trên, qua đó phát hiện và tạm giữ 17 xe mô tô các loại để phục vụ công tác xác minh.

Hiện lực lượng chức năng đang làm rõ nguồn gốc, chủ sở hữu của số phương tiện trên, đồng thời xác định những người có liên quan và mối liên hệ giữa các xe bị tạm giữ với những vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an phường Rạch Giá khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản, đặc biệt là xe mô tô, xe gắn máy.

Khi đỗ, gửi xe, người dân cần lựa chọn nơi trông giữ an toàn, có người quản lý; sử dụng khóa cổ, khóa càng và trang bị thêm thiết bị chống trộm.

Đồng thời, không mua bán, nhận cầm cố phương tiện không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ hợp pháp. Khi phát hiện đối tượng nghi vấn hoặc có thông tin liên quan đến các vụ trộm cắp, cần kịp thời thông báo cơ quan công an để xác minh, xử lý.