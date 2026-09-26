Tạm giữ hình sự tài xế xe Lexus lạng lách gây tai nạn trên cao tốc

Chiều 26/9, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, Công an TP. Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Điện (sinh năm 1971, trú tại Hà Nội), là tài xế ô tô Lexus phanh đột ngột gây tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra hôm 15/9, để điều tra, làm rõ về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, lúc 13h31 ngày 15/9, tại Km201+000 tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình (thôn An Duyên, xã Phú Xuyên, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trời mưa, đường trơn, xe khách biển số 35H-126.xx đã tông từ phía sau vào 2 xe con đang dừng phía trước, gồm ô tô Lexus biển số 30L-268.xx do Nguyễn Văn Điện điều khiển và ô tô con mang biển số 29E-303.xx do tài xế C.T.N. (sinh năm 1989) cầm lái.

Hiện trường vụ tai nạn.

Qua xác minh nhanh tại hiện trường từ dữ liệu camera hành trình trên phương tiện (xe con biển số 29E-303.xx), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) xác định, trước khi xảy ra vụ tai nạn đã xuất hiện vụ việc xe con nhãn hiệu Lexus, biển số 30L-268.xx, có dấu hiệu lạng lách, chèn ép và dừng xe trên đường cao tốc (tại làn đường sát dải phân cách giữa đường), cản trở xe con biển số 29E-303.xx.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo quy định của pháp luật. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tang vật, phương tiện liên quan đến vụ việc cho Công an xã Phú Xuyên thụ lý theo thẩm quyền.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng Công an TP. Hà Nội điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.