Tạm giữ hình sự tài xế xe Lexus lạng lách, chặn xe khác dẫn đến tai nạn trên cao tốc

Hiện trường vụ tai nạn.

Chiều 26/9, Cục CSGT thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Điện - người điều khiển ô tô Lexus có hành vi lạng lách, chèn ép và dừng xe đột ngột trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, gây ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

Tài xế Điện bị tạm giữ để điều tra liên quan đến hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào hồi 13h31 ngày 15/9, tại Km201+000 tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình (hướng Hà Nội đi Ninh Bình), thuộc địa phận thôn An Duyên, xã Phú Xuyên (Hà Nội), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 ô tô (1 xe khách và 2 xe con). Hậu quả làm 2 người bị thương; 3 xe hư hỏng.

Clip camera hành trình ghi lại.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trời mưa, đường trơn, xe khách biển số 35H-126.XX đã đâm từ phía sau vào 2 xe con đang dừng phía trước.

Qua xác minh nhanh tại hiện trường từ dữ liệu camera hành trình, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Phòng 6 (Cục CSGT) xác định trước khi xảy ra vụ tai nạn đã xuất hiện vụ việc xe con nhãn hiệu Lexus biển số 30L-268.XX, có dấu hiệu lạng lách, chèn ép và dừng xe trên đường cao tốc (tại làn đường sát dải phân cách giữa đường), cản trở xe con biển số 29E-303.XX.

Đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo quy định của pháp luật. Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tang vật, phương tiện liên quan đến vụ việc cho Công an xã Phú Xuyên thụ lý theo thẩm quyền.