Tạm giữ hình sự tài xế trong vụ lật xe khách ở ngã tư Gò Găng

Ngày 27-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận đã tiến hành tạm giữ hình sự tài xế Nguyễn Văn Chí (SN 1990, trú tổ dân phố Trường An, phường Hoài Nhơn) để điều tra làm rõ vụ tai nạn xe khách khiến 2 người tử vong, xảy ra rạng sáng 23-9 tại ngã tư Gò Găng.

Hiện trường vụ tai nạn tại ngã tư Gò Găng. Ảnh: Nguyễn Chơn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 23-9, Chí điều khiển xe khách giường nằm 24 phòng mang biển kiểm soát 77F-005.xx của nhà xe Bảy Tàu, chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc (chở khách từ TP. Hồ Chí Minh về Gia Lai). Thời điểm này trên xe có 16 hành khách.

Khi đến ngã tư Gò Găng (nút giao quốc lộ 1 - quốc lộ 19B, thuộc tổ dân phố Tiên Hội, phường An Nhơn Bắc) thì xảy ra va chạm với xe mô tô (loại Honda Cup 50 cc) biển số 77F2-04xx, do ông Nguyễn Đình P. (SN 1963, trú tổ dân phố Phú Thành, phường An Nhơn Bắc) điều khiển chạy hướng Đông - Tây.

Xe khách ngay sau đó tiếp tục va chạm với xe taxi biển kiểm soát 60E-006.xx đậu khu vực ngã tư, lật đè lên đảo giao thông.

Xe khách lật nghiêng trên đảo giao thông sau va chạm. Ảnh: Nguyễn Chơn

Hậu quả vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân là ông Nguyễn Đình P. (người điều khiển xe máy) và bà Bùi Thị X. (SN 1966, trú thôn Bình Long, xã Phù Mỹ Nam, là hành khách trên xe khách) bị thương nặng, sau đó tử vong trong quá trình đi cấp cứu.

Vụ va chạm khiến 3 phương tiện liên quan hư hỏng, thiệt hại ước tính khoảng 95 triệu đồng.

Xe khách hư hỏng nặng, nhiều bộ phận biến dạng sau tai nạn. Ảnh: Nguyễn Chơn

Kết quả kiểm tra tài xế xe khách và tài xế taxi đều không có nồng độ cồn, âm tính với ma túy. Ông Nguyễn Đình P. không có nồng độ cồn.

Về nguyên nhân ban đầu, cơ quan Công an xác định tài xế Nguyễn Văn Chí điều khiển phương tiện không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông. Hành vi của tài xế được xác định có dấu hiệu vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.