Tạm giữ hình sự tài xế ô tô Lexus dừng giữa cao tốc, khiến hai xe khác đâm dồn toa

Liên quan vụ xe ô tô Lexus dừng giữa cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến hai xe khác đâm dồn toa, xảy ra vào chiều 15/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với tài xế Lexus.

Hiện trường tai nạn trên cao tốc.

Danh tính người này là Nguyễn Văn Điện (SN 1971, trú tại Hà Nội). Theo cáo buộc, tài xế Điện đã điều khiển ô tô Lexus có hành vi lạng lách, chèn ép và dừng xe đột ngột trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, gây ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

Trước đó, vào hồi 13h31 ngày 15/9, tại Km201+000 tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình (hướng Hà Nội đi Ninh Bình) thuộc địa phận thôn An Duyên, xã Phú Xuyên xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ba ô tô (một xe khách và hai xe con).

Hậu quả làm hai người bị thương, ba xe ô tô hư hỏng. Thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa và đường trơn, xe khách biển số 35H-126.XX đã tông từ phía sau vào hai xe con đang dừng phía trước.

Qua xác minh từ dữ liệu camera hành trình trên xe con biển số 29E-303.XX, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Phòng 6 (Cục CSGT) xác định, trước khi xảy ra vụ tai nạn đã xuất hiện vụ việc xe Lexus biển số 30L-268.XX có dấu hiệu lạng lách, chèn ép và dừng xe trên đường cao tốc (tại làn đường sát dải phân cách giữa đường).

Hành vi của xe Lexus gây cản trở xe con biển số 29E-303.XX. Cục CSGT đánh giá đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo quy định của pháp luật.

Ngay sau đó, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ tang vật, phương tiện liên quan cho Công an xã Phú Xuyên, TP Hà Nội thụ lý theo thẩm quyền.