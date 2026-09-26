Tạm giữ hình sự tài xế Lexus lạng lách, chèn ép rồi dừng xe trên cao tốc

Video tài xế Lexus lạng lách, chèn ép và dừng xe trên cao tốc:

Hành vi lạng lách, chèn ép và dừng xe đột ngột của tài xế Lexus trên cao tốc được xác định có liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn khiến 2 người bị thương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Đ., người điều khiển ô tô Lexus có dấu hiệu lạng lách, chèn ép và dừng xe trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Trước đó, khoảng 13h31 ngày 15/9, tại Km201+000 tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, hướng Hà Nội đi Ninh Bình, thuộc địa phận thôn An Duyên, xã Phú Xuyên (Hà Nội), xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô, gồm một xe khách và 2 xe con.

Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương, 3 phương tiện hư hỏng.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trời mưa, mặt đường trơn. Xe khách biển số 35H-126.XX đã đâm từ phía sau vào 2 ô tô con đang dừng phía trước.

Qua xác minh ban đầu tại hiện trường và dữ liệu từ camera hành trình của một phương tiện liên quan, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Phòng 6 (Cục CSGT) xác định trước khi xảy ra vụ tai nạn có một ô tô Lexus biển số 30L-268.XX có dấu hiệu lạng lách, chèn ép và dừng xe trên cao tốc.

Theo cơ quan chức năng, chiếc Lexus dừng tại làn đường sát dải phân cách giữa, cản trở ô tô biển số 29E-303.XX.

Tài xế Lexus bị tạm giữ hình sự sau hành vi lạng lách, chèn ép, dừng xe đột ngột trên cao tốc, liên quan vụ tai nạn khiến 2 người bị thương. (Video cắt từ clip)

Từ tài liệu, dữ liệu thu thập được, lực lượng chức năng xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo quy định của pháp luật.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 sau đó chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tang vật và phương tiện liên quan đến vụ việc cho Công an xã Phú Xuyên thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Sau quá trình xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Điện để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Video vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình do tài xế Lexus dừng đột ngột:

Sau màn lạng lách, chèn ép rồi dừng xe trên cao tốc, tài xế Lexus bị tạm giữ hình sự vì liên quan vụ tai nạn liên hoàn.