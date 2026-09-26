Tạm giữ hình sự tài xế Lexus có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng trên cao tốc

Tin từ Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Điện, người điều khiển ôtô Lexus có hành vi lạng lách, chèn ép, dừng xe đột ngột trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ-Ninh Bình, gây cản trở giao thông và liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

Trước đó, khoảng 13h31 ngày 15/9, tại Km201+000 tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ-Ninh Bình, hướng Hà Nội đi Ninh Bình, thuộc địa phận thôn An Duyên, xã Phú Xuyên (Hà Nội), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 ôtô, gồm một xe khách và hai xe con. Vụ tai nạn làm 2 người bị thương, 3 phương tiện hư hỏng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trời mưa, mặt đường trơn. Xe khách biển số 35H-126.XX đã đâm từ phía sau vào 2 xe con đang dừng phía trước.

Qua xác minh tại hiện trường và dữ liệu từ camera hành trình của xe con biển số 29E-303.XX, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 3, Phòng 6 (Cục Cảnh sát giao thông) xác định trước khi xảy ra tai nạn, ôtô Lexus biển số 30L-268.XX có dấu hiệu lạng lách, chèn ép và dừng xe trên cao tốc, tại làn đường sát dải phân cách giữa, cản trở xe 29E-303.XX.

Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật và phương tiện liên quan cho Công an xã Phú Xuyên thụ lý theo thẩm quyền.

Sau quá trình xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Điện để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.