Tạm giữ hình sự quản trị viên trang 'Thằng rách việc'

Ngày 13/11, thông tin từ Phòng CSHS, Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Đàm Hải Hoàng (SN 1991, trú nhà số 89/33 Trần Phú, phường Gia Viên) 35 tuổi, để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 2/2025, Hoàng sử dụng điện thoại để điều hành hệ thống 10 tài khoản Facebook cá nhân và 25 fanpage.

Đối tượng Đàm Hải Hoàng.

Trong đó có 7 trang mang tên "Cấm Xóa Bài", 5 trang "Thằng Rách Việc", 3 trang "Thằng Mặt ...", 2 trang "Admin Sợ Bị Bóc Phốt Hải Phòng" cùng nhiều trang khác như "Truy Tìm Nợ Xấu Hải Phòng", "Admin Tố Giác Hải Phòng", "Thành Phố Buồn"...

Các tài khoản cá nhân được đặt tên cách điệu như "Thắngggg Lợiiii Mớiiii", "Linh Lỏng Lẻo", ... để quản trị hệ thống fanpage. Ngoài ra, Hoàng còn tham gia điều hành ba nhóm Facebook "Sợ Bị Bắt Xe Hải Phòng", "Báo Chốt Hải Phòng".

Hoàng trực tiếp sử dụng các trang này để đăng thông tin, hình ảnh nhằm thu hút lượt xem, bình luận. Việc lập nhiều tài khoản với các tên gọi khác nhau được cho là nhằm che giấu danh tính người điều hành, phục vụ mục đích chiếm đoạt tài sản.

Đến nay, khoảng 30 cá nhân, tổ chức và cơ sở kinh doanh tại Hải Phòng đã trở thành mục tiêu của những bài đăng tiêu cực, bôi nhọ hoặc có dấu hiệu sai sự thật. Các nội dung này ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, đời sống và hoạt động kinh doanh của họ.

Theo cơ quan công an, một số người đã chuyển tiền trực tiếp cho Hoàng hoặc qua tài khoản người khác theo yêu cầu. Những khoản này liên quan việc đăng bài, gỡ bài, quảng cáo và các chi phí khác, với tổng số tiền bước đầu hơn 100 triệu đồng.

Ngày 12/11, Phòng CSHS đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Đàm Hải Hoàng để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ những người liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Phòng CSHS, Công an TP Hải Phòng cũng ra thông báo, đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan đến trang, tài khoản nêu trên, liên hệ Phòng CSHS, Công an TP Hải Phòng để phối hợp điều tra, (đồng chí Thượng tá Hoàng Kim Thái - Đội trưởng Đội CSHS Đặc nhiệm- số điện thoại 0904.127.567; địa chỉ: Số 10, đường Đà Nẵng, phường Gia Viên, TP Hải Phòng).