Tạm giữ hình sự quản trị viên fanpage 'Cấm Xoá Bài' cưỡng đoạt tài sản

Đại tá Bùi Trung Thành, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng là người trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng tập trung đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật lợi dụng không gian mạng thực hiện hành vi phạm tội.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 2/2025, Đàm Hải Hoàng (SN 1991, trú tại phường Gia Viên, TP Hải Phòng) sử dụng điện thoại di động truy cập, quản lý và đăng tải thông tin trên mạng xã hội.

Hoàng lập và sử dụng 10 tài khoản Facebook cá nhân, liên kết quản trị 25 fanpage bao gồm: 7 fanpage “Cấm Xoá Bài”, 5 fanpage “Thằng Rách Việc”, 2 fanpage “Admin Sợ Bị Bóc Phốt Hải Phòng” và các fanpage “Admin Nhóm Báo Chốt Hải Phòng”, “Admin Sợ Review”, “Truy Tìm Nợ Xấu Hải Phòng”, “Admin Tố Giác Hải Phòng”, “Minh Triều”, “QTV 11/2026”, “Thành Phố Buồn”...

Đối tượng Đàm Hải Hoàng bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Công an Hải Phòng.

Các tài khoản, fanpage trên tham gia quản trị 3 hội nhóm, gồm: “Sợ Bị Bắt Xe Hải Phòng”, “Sợ Bị Bóc Phốt Hải Phòng” và “Báo Chốt Hải Phòng”.

Hoàng trực tiếp quản lý, sử dụng các tài khoản, fanpage, hội nhóm trên để đăng tải thông tin, hình ảnh, thu hút lượt xem, bình luận, tăng tương tác.

Đồng thời, Hoàng sử dụng nhiều tài khoản, fanpage khác nhau nhằm che giấu danh tính người trực tiếp quản lý, sử dụng, phục vụ mục đích chiếm đoạt tài sản.

Đến nay, cơ quan công an xác định có khoảng 30 cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP Hải Phòng bị Hoàng đăng tải thông tin, hình ảnh có nội dung tiêu cực, bôi nhọ hoặc có dấu hiệu sai sự thật, gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, tinh thần, cuộc sống và hoạt động kinh doanh.

Quá trình xác minh, công an cũng xác định một số cá nhân đã chuyển tiền cho Hoàng hoặc chuyển tiền qua tài khoản của người khác theo yêu cầu của Hoàng, liên quan đến việc đăng bài, gỡ bài, quảng cáo và các khoản chi phí khác. Tổng số tiền bước đầu được xác định trên 100 triệu đồng.

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đàm Hải Hoàng về hành vi Cưỡng đoạt tài sản, quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.