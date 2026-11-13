Tạm giữ hình sự quản trị viên Fanpage 'Cấm Xoá Bài'

Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Hải Phòng, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đàm Hải Hoàng về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Điều tra ban đầu xác định, từ tháng 2/2025, Đàm Hải Hoàng (SN 1991, trú tại phường Gia Viên, Tp.Hải Phòng) sử dụng 1 điện thoại di động truy cập, quản lý và đăng tải thông tin trên mạng xã hội.

Đối tượng Đàm Hải Hoàng. Ảnh: Công an Tp.Hải Phòng.

Hoàng lập và sử dụng 10 tài khoản Facebook cá nhân gồm: "Thắngggg Lợiiii Mớiiii"; 3 tài khoản "Hải Hoàng"; "Linh Lỏng Lẻo"; "Võo Nguyênn Giápp"; "Trầnnnn Quốcccc Toảnnnn"; "Phạmmmm Vượngggg" và 2 tài khoản "Long Hổ", liên kết quản trị 25 Fanpage gồm: 7 Fanpage "Cấm Xoá Bài"; 5 Fanpage "Thằng Rách Việc"; 3 Fanpage "Thằng Mặt Lxx"; 2 Fanpage "Admin Sợ Bị Bóc Phốt Hải Phòng" và các Fanpage "Quản Trị Viên Nhóm", "Admin Nhóm Báo Chốt Hải Phòng", "Admin Sợ Review", "Truy Tìm Nợ Xấu Hải Phòng", "Admin Tố Giác Hải Phòng", "Minh Triều", "QTV 11/2026" và "Thành Phố Buồn". Các tài khoản, Fanpage trên tham gia quản trị 3 hội nhóm, gồm: "Sợ Bị Bắt Xe Hải Phòng", "Sợ Bị Bóc Phốt Hải Phòng" và "Báo Chốt Hải Phòng".

Hoàng trực tiếp quản lý, sử dụng các tài khoản, Fanpage, hội nhóm trên để đăng tải thông tin, hình ảnh, thu hút lượt xem, bình luận, tăng tương tác, đồng thời sử dụng nhiều tài khoản, Fanpage khác nhau nhằm che giấu danh tính người trực tiếp quản lý, sử dụng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Đến nay, đã xác định khoảng 30 cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh trên địa bàn Tp.Hải Phòng bị Hoàng đăng tải thông tin, hình ảnh có nội dung tiêu cực, bôi nhọ hoặc có dấu hiệu sai sự thật, gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, tinh thần, cuộc sống và hoạt động kinh doanh.

Quá trình xác minh cũng xác định một số cá nhân đã chuyển tiền cho Hoàng hoặc chuyển tiền qua tài khoản của người khác theo yêu cầu của Hoàng, liên quan đến việc đăng bài, gỡ bài, quảng cáo và các khoản chi phí khác; tổng số tiền bước đầu xác định khoảng trên 100 triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.