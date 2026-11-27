Ngày 27/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội đang tạm giữ hình sự T.X.N. (54 tuổi, trú tại xã Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng T.X.N. bị tạm giữ về hành vi tống tiền CSGT.

Theo tài liệu điều tra, ngày 16/11, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 15, do Đại úy Đặng Văn Hải làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn xã Sóc Sơn và Vĩnh Thanh.

Khoảng 20h30 cùng ngày, tại khu vực gần cổng Trường THPT Lạc Long Quân (xã Sóc Sơn), tổ công tác kiểm tra xe máy do anh N.V.S. (40 tuổi, trú tại xã Đa Phúc, Hà Nội) điều khiển. Qua kiểm tra, anh S. không vi phạm nồng độ cồn và được tiếp tục tham gia giao thông.

Khoảng 30 phút sau, N. đi xe đạp đến chốt kiểm soát, đe dọa, vu khống tổ công tác nhận tiền của người vi phạm và yêu cầu cán bộ CSGT đưa 180 triệu đồng để bỏ qua sự việc.

Những ngày sau đó, N. liên tục đến chốt kiểm soát, nói rằng đã làm đơn tố giác tổ công tác, đồng thời yêu cầu đưa tiền để rút đơn. Trước sự việc, Đại úy Hải đã báo cáo chỉ huy đơn vị.

Chiều tối 25/11, Đại úy Hải hẹn gặp N. và đưa 80 triệu đồng. Khi N. nhận số tiền này, lực lượng Cảnh sát hình sự đã bắt quả tang. Tại cơ quan Công an, người này đã khai nhận hành vi của mình.

Vụ việc đang được Công an TP. Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.