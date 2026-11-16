Tạm giữ hình sự người đàn ông đấm tài xế taxi 2 phát sau va chạm giao thông

Theo Công an TP Hà Nội, liên quan đến đoạn video ghi lại cảnh một tài xế taxi bị hành hung tại khu vực cầu Kim Ngưu, Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng 12h45 ngày 6/11/2026, sau khi xảy ra va chạm giao thông nhẹ, Trịnh Trọng Long (SN 1977, trú tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) đã có hành vi chửi bới, thách thức tài xế taxi N.T.V.

Đói tượng Trịnh Trọng Long. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Không dừng lại ở lời qua tiếng lại, Long còn dùng tay đấm 2 phát vào mặt anh V. Sau khi hành hung tài xế taxi, người đàn ông này rời khỏi hiện trường.

Đến ngày 13/11, Công an phường Vĩnh Tuy đã mời những người liên quan cùng các nhân chứng đến trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, Trịnh Trọng Long thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Trịnh Trọng Long để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng, quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc một lần nữa là lời cảnh tỉnh về cách ứng xử khi xảy ra va chạm giao thông. Thay vì sử dụng lời lẽ xúc phạm hay hành vi bạo lực, người tham gia giao thông cần bình tĩnh giải quyết mâu thuẫn, tránh để những xích mích nhỏ dẫn đến hậu quả đáng tiếc và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.