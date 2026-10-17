Theo điều tra ban đầu, hồi 12h00 ngày 14/10/2026, Công an phường Nam Đồng, TP Hải Phòng nhận được thông tin về việc trước đó tại Trường Cao đẳng Hàng Hải và Đường thủy 1 xảy ra sự việc mâu thuẫn, xô xát đánh nhau giữa nhóm học sinh lớp 11, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Kinh Môn (đang theo học nghề tại Trường Cao đẳng Hàng Hải và Đường thủy 1) và nhóm học sinh lớp 11 của nhà trường.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường đã lập tức có mặt tại hiện trường vụ việc thực hiện xác minh, điều tra.

Bước đầu xác định, nam sinh N.C.H (sinh năm 2010, thường trú xã Hà Đông, Hải Phòng) là học sinh lớp 11, Trường Cao đẳng Hàng Hải và Đường thủy 1 bị thương tích nặng ở vùng đầu.

Công an phường đã kết hợp với nhà trường và gia đình đưa C. đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (TP. Hà Nội); đồng thời báo cáo lãnh đạo Công an TP. Hải Phòng chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra xác minh vụ việc trên.

Đến tối 15/10, nam sinh N.C.H đã tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng đã tạm giữ hình sự học sinh lớp 11 đánh bạn tử vong.

Quá trình điều tra ban đầu xác định Đỗ Phúc B. (sinh năm 2010, cư trú tại phường Nguyễn Đại Năng, Hải Phòng) học sinh lớp 11, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Kinh Môn, là người đánh gây thương tích cho cháu H.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Phúc B. và đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ nhóm học sinh có liên quan.