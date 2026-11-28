Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Hà Nội, ngày 27/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp.Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng T.X.N. (SN 1972; trú tại xã Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng T.X.N. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Tp.Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra, ngày 16/11, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 15, Phòng CSGT Công an Tp.Hà Nội phối hợp với Công an xã Vĩnh Thanh thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn xã Sóc Sơn, Vĩnh Thanh.

Khoảng 20h30 cùng ngày, tại khu vực gần cổng Trường THPT Lạc Long Quân, xã Sóc Sơn, tổ công tác dừng kiểm tra xe mô tô do anh N.V.S. (SN 1986; trú tại xã Đa Phúc, Hà Nội) điều khiển, đang lưu thông trên đường Phù Đồng. Qua kiểm tra, xác định anh S. không có nồng độ cồn, tổ công tác cho anh S. tiếp tục tham gia giao thông.

Đến khoảng 21h cùng ngày, T.X.N. đi xe đạp đến khu vực chốt kiểm soát, dùng lời lẽ đe dọa, cho rằng tổ công tác nhận tiền của người vi phạm dù không đưa ra được bằng chứng. Sau đó, N. yêu cầu cán bộ CSGT đưa 180 triệu đồng để không tiếp tục tố giác.

Trong những ngày tiếp theo, N. liên tục gây sức ép, lấy lý do đã làm đơn tố giác hành vi của cán bộ CSGT để yêu cầu đưa tiền. Trước sự việc trên, đồng chí Đ.V.H., Tổ trưởng tổ công tác đã báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị. Phòng CSGT đã chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp.Hà Nội để xác minh, xử lý vụ việc.

Chiều tối 25/11, tại đường Núi Đôi, xã Sóc Sơn, trong khi hẹn gặp đồng chí H. để nhận trước số tiền 80 triệu đồng, T.X.N. đã bị tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp.Hà Nội bắt quả tang, đưa về trụ sở cơ quan công an để làm việc.

Hiện Công an Tp.Hà Nội đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.