Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Tuấn.

Ngày 17/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Tuấn để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, Công an xã Phú Lâm nhận tin báo của người dân về việc Tuấn có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy và có hành vi bất thường tại nhà. Lãnh đạo Công an xã phân công 4 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường xác minh, xử lý.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện Tuấn có biểu hiện không tỉnh táo, một tay cầm 2 con dao, tay còn lại cầm kéo bằng kim loại. Mặc dù được lực lượng công an và người thân vận động, khuyên can, Tuấn không chấp hành mà dùng dao gây thương tích cho ông Nguyễn Văn H. (chú ruột của Tuấn), làm rách da lòng bàn tay trái.

Sau đó, Tuấn cầm dao chạy ra khu vực hàng rào rồi bất ngờ lao về phía lực lượng công an đang làm nhiệm vụ, gây thương tích ở mu bàn tay trái của Thiếu tá Lê Thanh Nhã, cán bộ Công an xã Phú Lâm.

Lực lượng công an kịp thời khống chế, tước hung khí và đưa Tuấn về trụ sở làm việc, ngăn chặn nguy cơ tiếp tục gây thương tích cho những người có mặt tại hiện trường.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

HOÀNG ĐÔ