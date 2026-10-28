Tạm giữ hình sự đối tượng dùng dao chém vợ tử vong

Đối tượng Huỳnh Minh Duy tại Cơ quan điều tra. (Ảnh:CACC)

Ngày 28/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Minh Duy (SN 1987, thường trú ấp Bàu Hàm, xã Bàu Hàm, thành phố Đồng Nai) để điều tra làm rõ hành vi “giết người”.

Trước đó. vào khoảng 19h30’ ngày 25/10/2026, tại ấp Trung Hòa, xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai, do phát sinh mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm vợ chồng, Huỳnh Minh Duy đã xảy ra cãi nhau chị Ng. Th.H.Th.(SN 1989, là vợ của Duy) ngụ xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai.

Sau khi cãi nhau, chị Th. bỏ đi khỏi nhà thì Duy lấy một con dao đuổi theo rồi chém nhiều nhát vào người chị Th. làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Huỳnh Minh Duy đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đồng Nai đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.