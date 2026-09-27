Tạm giữ hình sự đối tượng đổ xăng đốt cha ruột

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 23-9, sau khi uống rượu cùng một số người bạn tại cửa hàng tạp hóa, Quảng về nhà và thấy nhà cửa bừa bộn, lộn xộn. Bực tức vì cha ruột là ông Nông Văn Thìn (1956, trú thôn Suối Lau, xã Ia Đal) ở nhà nhưng không dọn dẹp, Quảng gọi điện cho em gái yêu cầu em gái và anh trai đến nhà đón ông Thìn về ở cùng.

Đối tượng Nông Hồng Quảng tại cơ quan Công an. Ảnh: CA

Tuy nhiên, chờ một lúc không thấy người thân đến, Quảng càng tức giận và nảy sinh ý định đốt nhà.

Quảng đi đến vị trí can xăng còn khoảng hơn 20 lít đặt trên rương gỗ, gần giường ông Thìn đang nằm ngủ. Quảng mở nắp can, làm đổ xăng xuống nền nhà để xăng chảy lan ra nhiều vị trí, trong đó có khu vực giường ông Thìn đang nằm và kéo dài đến cửa sau bếp.

Sau đó, Quảng đi ra phía cửa sau bếp, dùng bật lửa châm vào phần xăng đã chảy lan. Ngọn lửa bùng cháy mạnh, Quảng bỏ chạy ra ngoài, trong khi ông Thìn vẫn nằm trên giường.

Phát hiện vụ cháy, hàng xóm xung quanh đến dập lửa. Khi ngọn lửa được khống chế, mọi người phát hiện ông Thìn đã tử vong tại giường ngủ.

Xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ và đấu tranh với Quảng. Trước những chứng cứ thu thập được, Quảng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định tạm giữ Nông Hồng Quảng để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Hà Vy