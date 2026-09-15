Tạm giữ hình sự đối tượng đánh em rể tử vong

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan Công an, Dương Văn Danh sống bằng nghề ngư phủ, thu nhập của Danh phần lớn phụ tiếp gia đình. Trong đó có hỗ trợ cho vợ chồng anh P.V.C (là em rể của Danh), SN 1982, cùng cư trú với Danh tại xã Tân Hội, tỉnh An Giang để nuôi các con nhỏ của C.

Dương Văn Danh.

Tuy nhiên, C. thường say sỉn, kiếm cớ đánh Danh. Khoảng 12 giờ ngày 11/9/2026, Danh thấy C. đang uống rượu ở nhà người quen cùng xóm với Danh nên Danh đến kêu C. về thì giữa Danh và C. xảy ra cự cãi đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn.

Danh bỏ về nhà thì C. về tới và tiếp tục chửi, đánh Danh. C. lấy mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu, vào người Danh. Danh bực tức xông vào đánh nhau với C, Danh nhặt khúc gỗ đánh vào đầu làm C. gục xuống tại chỗ, đến tối cùng ngày C. vào nhà nằm ngủ. Sáng ngày 12/9/2026, gia đình phát hiện C tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân chết của C. do chấn thương sọ não.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.