Tạm giữ hình sự đối tượng đâm thuyền viên tử vong trên biển

Đối tượng Trương Thanh Tuấn.

Tuấn làm thuê trên tàu cá mang số hiệu AG-95222-TS do anh T.V.P. làm thuyền trưởng, cùng 9 ngư phủ khác hoạt động đánh bắt hải sản trên vùng biển Việt Nam. Trong số các thuyền viên có anh D.B. (sinh năm 2001, trú xã Châu Thành, tỉnh An Giang).

Khoảng 10 giờ ngày 4/11, khi tàu hoạt động gần vùng biển Côn Đảo, Tuấn và anh D.B. xảy ra mâu thuẫn, xô xát và được các thuyền viên can ngăn.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, khi Tuấn đang dùng dao xẻ mực ở phía trước boong tàu, anh D.B. cầm dao đi đến. Hai bên tiếp tục cự cãi. Cho rằng anh D.B. có ý định tấn công mình, Tuấn ôm chặt anh D.B. rồi dùng dao đâm vào vùng lưng nạn nhân. Trong lúc giằng co, cả hai ngã xuống boong tàu.

Các thuyền viên nhanh chóng can ngăn, phát hiện anh D.B. bị thương, bất tỉnh nên đưa ra phía sau tàu sơ cứu. Tuy nhiên, khoảng 10 phút sau, nạn nhân tử vong.

Sau đó, thuyền trưởng đưa thi thể nạn nhân đến Đồn Biên phòng Tây Yên trình báo. Tuấn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đầu thú.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân tử vong do mất máu cấp vì thủng động mạch phổi trái.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

HOÀNG ĐÔ